Долг Земли поставил астрономический рекорд

Институт международных финансов опубликовал статистику, согласно которой в 2019 году совокупный мировой долг поставил рекорд – на конец прошлого года он составил почти $253 трлн.

Таким образом, мировой долг в 3,22 раза превысил мировой ВВП, при этом тенденция к его росту сохранилась. В качестве причин прежде всего указаны низкие ставки по кредитам, позволяющие государствам и корпорациям брать займы для финансирования своих нужд и рефинансирования прежних кредитов.

По оценкам Института международных финансов, если ничего не изменится мировой долг будет обновлять рекорд каждый квартал. Так, в конце первого квартала 2020 года этот показатель превысит $257 трлн.