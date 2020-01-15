Трюдо в третий раз обсудил с Зеленским авиакатастрофу украинского Boeing

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Как отмечается, стороны в третий раз обсудили катастрофу Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

В ходе разговора Трюдо попросил Зеленского посодействовать диалогу с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады, передает РИА Новости.

Напомним, летевший в Киев Boeing 737-800 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. На борту было 176 человек - 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Никто не выжил. Позже иранские военные признались, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны Америки, и системы ПВО ИРИ были приведены в полную боевую готовность.