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США пригрозили санкциями Ираку в случае покупки С-400

США пригрозили санкциями Ираку в случае покупки С-400

Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что возможное приобретение Ираком зенитно-ракетных комплексов С-400 может спровоцировать санкции США.

"Мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок", - цитирует его РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на членов иракского парламента, что в Ираке рассматривают вопрос покупки у России ЗРК С-400 и начали консультации об этом с РФ.

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Вестник Кавказа

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