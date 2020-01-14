США поддержали протестующих в Ираке

Первый заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что США поддерживают протестующих в Ираке.

"Мы надеемся, что протестующих ждет успех. Мы поддерживаем их, поддерживаем их призывы к реформам", - отметил он.

По словам Худа, он рассчитывает на то, что руководство Ирака прислушается к протестам. "Думаю, протестующие не обязательно будут всегда согласны с нами в политическом плане, но они согласятся в необходимости более тесных отношений с США", - цитирует первого зампомощника госсекретаря РИА Новости.