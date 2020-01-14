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Жительница Кабардино-Балкарии подарила супружеской паре своего ребенка

Жительница Кабардино-Балкарии подарила супружеской паре своего ребенка

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подарившей своим знакомым новорожденного малыша. Об этом сообщили в СКР по республике.

Случай произошел зимой 2010 года, однако выяснилось это только сейчас. Как отмечается, женщина передала собственного ребенка супругам в качестве подарка. После родов женщина помогла внести изменения в свидетельство о рождении малыша, передает "Регион Online".

В настоящее время ребенок находится воспитании супружеской пары. Подозреваемая воспитывает четверых детей.

 

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Вестник Кавказа

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