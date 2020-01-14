Ильхам Алиев: Азербайджан получит приток иностранной валюты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное подведению итогов 2019 года.

Говоря об экономике Азербайджана, республиканский лидер обратил внимание на то, что внешний государственный долг страны находится на очень низком уровне, около 17%, и сократится в 2020 году. "Более того, у страны есть финансовые возможности за короткое время еще более снизить внешний долг. Потому что, как я отметил, только в прошлом году мы заработали $6,4 млрд дополнительных средств. В этом году цена на нефть находится на уровне примерно $65. А в нашем бюджете цена на нефть заложена на уровне $55. Мы предусмотрели цену нефти очень консервативно, то есть, на низком уровне. Несмотря на это, наш бюджет достиг рекордного уровня. Поэтому уверен, что в этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты", - указал глава государства.

"Так что долги, взятые под относительно высокий процент, можно заменить долгами с низким процентом, а также провести переговоры с кредиторами, что мы вернем долги раньше срока", - продолжил президент Азербайджана, отметив, что "чем ниже будет внешний государственный долг, тем лучше".

Далее глава государства акцентировал внимание на том, что кредиты можно брать только для реализации технологических проектов. "Поручаю правительству в связи с кредитами действовать очень осторожно. На самом деле мы не нуждаемся в иностранных кредитах", - отметил он, добавив, что в настоящее время республика сама является кредитором.

Затем президент Азербайджана затронул тему зарабатывания Государственным нефтяным фондом дополнительных средств. "Больше всего денег заработано от управления. Но все-таки стратегия Государственного нефтяного фонда должна состоять во вложении денег в менее рискованные инструменты, потому что наша главная цель - сохранить эти средства", - отметил Ильхам Алиев, выразив уверенность в том, что доходы Нефтяного фонда от управления с каждым годом будут расти.

Также президент указал на расширение внешнеторговых связи государства. "Рост ненефтяного экспорта в торговом обороте на 14% непосредственно связан с этой деятельностью. Со многими странами у нас функционируют двусторонние межправительственные комиссии. В нескольких странах мы создали торговые дома Азербайджана", - напомнил Ильхам Алиев.

"Я поручал правительству: главная цель межправительственных комиссий для нас в том, чтобы изучить новые возможности для деятельности местных компаний в зарубежных странах с целью экспорта азербайджанской продукции в эти страны, для их участия в тендерах, в то же время, чтобы мы могли реализовывать контракты со многими странами в этом направлении", - цитирует главу государства АзерТАдж.