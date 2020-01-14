"LEGO роботы" зовут детей на фестиваль в Ставрополе

Федеральная сеть секций робототехники "Лига роботов" приглашает жителей Ставрополя в путешествие в удивительный мир роботов.

В воскресенье 19 января в Институте дружбы народов Кавказа состоится третий фестиваль "LEGO роботов" для детей от 6 до 14 лет и их родителей.

Все желающие смогут посетить выставку действующих проектов, созданных учащимися на занятиях. На протяжении всего дня будут проводиться мастер-классы по робототехнике для детей младшего школьного возраста, а родителей будут ждать на брифинге о развитии ребенка в области современных технологий, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

В программу войдет викторина на тему роботостроения, а также розыгрыши бесплатных абонементов на занятия робототехникой и призы, в том числе конструкторы LEGO.

Вход свободный, получить билет можно уже сейчас, зарегистрировавшись на сайте организатора.