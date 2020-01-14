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США хотят сохранить пошлины на товары из Китая до выборов

США хотят сохранить пошлины на товары из Китая до выборов

Соединенные Штаты планируют сохранить существующие пошлины на товары из Китая до новых выборов президента. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, все дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от соблюдения Пекином положений первой фазы торговой сделки, подписание которой запланировано на среду, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечается, между сторонами существует понимание того, что не ранее чем через 10 месяцев после подписания соглашения США планируют оценить прогресс в его выполнении. В случае положительной оценки США могут отменить пошлины на товары из Китая на сумму $360 млрд. Подписание сделки ожидается 15 января в Белом доме.

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Вестник Кавказа

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