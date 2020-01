Ядерное соглашение с Ираном на грани краха

Великобритания, Франция и Германия официально запустили механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки с Ираном, отказываясь от санкций президента США Дональда Трампа с целью ”максимального давления” на страну. Business Insider в материале The Iran nuclear deal is on the brink of collapse as Britain, France, and Germany trigger a dispute mechanism to directly confront Iran напоминает, что в 2015 году все три страны согласовали Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, а также с США, Китаем и Россией. СВПД был разработан с целью предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Соглашение установило рамки, ограничивающие количество и уровень обогащения урана Исламской республикой.

”У нас не было иного выбора”

”У нас не было иного выбора, учитывая действия Ирана. Сегодня мы вынуждены задокументировать наши опасения по поводу того, что Иран не выполняет своих обязательств по СВПД, и передать этот вопрос на рассмотрение в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров, как изложено в пункте 36 СВПД”, - говориться в совместном заявлении трех стран, опубликованном сегодня. Согласно тексту ядерной сделки, Механизм разрешения споров после его запуска работает следующим образом:

1. У Совместной комиссии, в которую входят переговорщики из стран, подписавших СВПД, есть 15 дней для рассмотрения вопроса.

2. Если через 15 дней проблема не будет решена, любой участник может передать вопрос министрам иностранных дел стран-участниц. У министров также будет 15 дней на обсуждение и принятие решения.

3. Если проблема не будет решена через 30 дней, дело будет передано Консультативному совету СВПД, которому предоставляется 5 дней на переговоры.

4. Если вопрос и тогда не будет решен, то страна, подписавшая жалобу, может рассматривать проблему как ”основание прекратить выполнение своих обязательств по СВПД полностью или частично” и/или передать дело в Совет Безопасности ООН, членами которого являются США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

5. У Совета Безопасности ООН будет 30 дней, чтобы найти решение для смягчения санкций в отношении Ирана, как закреплено в СВПД.

6. Если решение не будет найдено, то все предыдущие санкции в отношении Ирана будут восстановлены. Процедура носит название ”мгновенный ответ”.

Европа обещает не оказывать максимального давления на Иран, тем самым, очевидно, признавая провалившейся стратегию Трампа. Действия Ирана были спровоцированы решением Трампа вывести США из ядерной сделки в мае 2018 года и ввести санкции ”максимального давления”, которые нанесли ущерб экономике Ирана. Трамп надеялся, что его экономическая стратегия максимального давления заставит лидеров Ирана выполнить американские требования во внешней политике, но она в значительной степени настроила иранцев против США.

Великобритания, Франция и Германия раскритиковали эту стратегию, подчеркивая, что не будут оказывать максимальное давление на Иран. Объявив о запуске механизма разрешения споров они пояснили: ”Мы инициировали этот механизм по доброй воле с целью сохранения СВПД и искренне надеясь найти выход из тупика путем конструктивного дипломатического диалога при сохранении соглашения и выполнении его условий. При этом наши три страны не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран. Мы надеемся, что Иран вновь начнет выполнять обязательства в рамках СВПД”.

В МИД РФ решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД вызывало серьезную озабоченность. "Не видим для такого шага никаких оснований. Не исключаем, что непродуманные действия «евротройки» приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится. Механизм разрешения споров создавался совершенно для других целей. Причины, приведшие к осложнениям в реализации СВПД, широко известны и не связаны с Ираном. Когда разрабатывался механизм, никто не мог предположить, что СВПД будет в одностороннем порядке разорван США. К сожалению, несмотря на серьезные усилия, прилагавшиеся вовлеченными сторонами с момента выхода Вашингтона из «ядерной сделки» в мае 2018 года вернуть договоренностям прежнюю устойчивость пока не удалось. Решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и, прежде всего, являются реакцией на грубые нарушения договорённостей и резолюции СБ ООН 2231 со стороны США. При этом иранская ядерная программа остаётся под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ. Иран полностью соблюдает ДНЯО, выполняет Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, применяет Дополнительный протокол. Прозрачность иранской ядерной деятельности – ключевой момент всей «ядерной сделки».

Отмечаем заявления лидеров стран «евротройки» о неприятии ими политики «максимального давления» в отношении Ирана и приверженности СВПД вопреки нажиму со стороны США. Вместе с тем, несмотря на демонстрацию готовности работать над созданием надёжных, эффективных путей обхода возведённых Вашингтоном препятствий, «евротройка» либо не готова, либо не может себе этого позволить. Отмечаем и серьёзные пробелы в выполнении всеобъемлющих договорённостей странами «евротройки». Если и когда все эти многочисленные и разнообразные по своей природе и характеру проблемы будут устранены, у ИРИ не останется причин отклоняться от изначально согласованных параметров СВПД.

Предусмотренные в СВПД ограничения в отношении иранской ядерной программы, на которые Тегеран согласился пойти в интересах достижения компромисса с учётом выстроенного баланса интересов и взаимных обязательств, с самого начала носили временный характер. Об этом «евротройке» хорошо известно. Эти ограничения были нужны для того, чтобы создать пространство МАГАТЭ для получения ответов на имевшиеся у него вопросы к Тегерану, которые на деле были сняты менее чем за полгода. Тем не менее, Иран был готов соблюдать все условия «ядерной сделки» при должной взаимности и ответственном отношении со стороны остальных партнеров.

Несмотря на все вызовы, СВПД не утратил актуальности. Выступаем за его планомерное всестороннее осуществление в соответствии с теми параметрами, которые были согласованы при заключении договоренностей в 2015 г. и закреплены в резолюции СБ ООН 2231. Настоятельно призываем «евротройку» не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы «ядерной сделки»", - говорится в заявлении МИД РФ.