РЖД закупит ПК с процессором "Эльбрус"

ОАО "Российские железные дороги" планируют в этом году закупить 15 тыс компьютеров, оснащенных российским процессором "Эльбрус". Стоимость закупки – один миллиард рублей.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что стоимость одного компьютера не должна превышать 72 тыс рублей. Компьютеры также должны быть оснащены проводной клавиатурой, мышью и монитором с разрешением не менее Full HD.

Компьютеры будут установлены в 230 филиалах РЖД по России.