РЖД закупит ПК с процессором "Эльбрус"
ОАО "Российские железные дороги" планируют в этом году закупить 15 тыс компьютеров, оснащенных российским процессором "Эльбрус". Стоимость закупки – один миллиард рублей.
Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Уточняется, что стоимость одного компьютера не должна превышать 72 тыс рублей. Компьютеры также должны быть оснащены проводной клавиатурой, мышью и монитором с разрешением не менее Full HD.
Компьютеры будут установлены в 230 филиалах РЖД по России.
Вестник Кавказа
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