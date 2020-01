Турция ”преподаст урок” Хафтару после провала переговоров по Ливии

В ходе визита президента Владимира Путина в Стамбул 8 января Россия и Турция выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии. В развитие этой инициативы в понедельник в Москве прошла встреча ливийских представителей при участии министров обороны и иностранных дел России и Турции. По окончании консультаций глава МИД РФ Сергей Лавров дипломатично заявил, что пока еще окончательный результат не достигнут, и стороны будут продолжать усилия на этом направлении. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ”преподаст урок” Халифе Хафтару, если его войска продолжат нападения на международно признанное правительство страны.

Middle East Eye в материале Turkey ready to 'teach a lesson' to Haftar after Libya talks end without resolution, со ссылкой на Эрдогана, пишет, что Хафтар ”сбежал” из Москвы после того, как в понедельник мирные переговоры между ним и главой правительства в Триполи, Фаизом Сараджем, не привели к соглашению о прекращении огня спустя 9 месяцев боевых действий. Сарадж подписал соглашение о прекращении огня, но Хафтар покинул Москву, не подписав документ и попросив больше времени для рассмотрения вопроса. ”Если нападения путчиста Хафтара против народа и законного правительства Ливии продолжатся, мы преподадим ему такой урок, какого он заслуживает”, - сказал Эрдоган, выступая перед парламентариями из Партии справедливости и развития.

”Мы обязаны защищать наших друзей в Ливии”, - заметил Эрдоган, заявив, что Турция имеет глубокие исторические и социальные связи со страной. По мнению президента, Хафтар захватил бы всю страну, если бы Анкара не вмешалась. Эрдоган также добавил, что Турция полна решимости помешать сирийскому правительству нарушить соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу в воскресенье в северо-западной сирийской провинции Идлиб с целью предотвращения бегства 400 000 человек к турецкой границе.

В воскресенье в Берлине пройдет конференция в поддержку усилий Организации Объединенных Наций по достижению мира и примирения в Ливии. Представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Турции, Италии и ООН будут среди участников, говорится в заявлении правительства Германии. Берлин также пригласил Сараджа и Хафтара.

Проект соглашения о прекращении огня

Ливия погрязла в хаосе после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Переговоры в Москве начались после введения в действие режима прекращения огня, инициированного Турцией и Россией для предотвращения ожесточенных боев и воздушных ударов. Впоследствии обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, поскольку в столице Триполи продолжались перестрелки. Согласно проекту соглашения, которое подписал Сарадж и которое было передано Middle East Eye представителем ПНС, стороны создадут совместную военную комиссию для обеспечения стабильности перемирия. В проекте совместного заявления говорится, что военная комиссия ”5 + 5” определит линию огня между сторонами, будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня и обеспечит его устойчивость. Каждая сторона также назначит своего представителя для участия в экономическом и политическом диалоге под руководством ООН и формирования рабочей группы по внутриливийскому политическому урегулированию.

Ранее в этом месяце Турция развернула силы для поддержки правительства Сараджа, в то время как российские военные подрядчики оказывают поддержку силам ЛНА.

Позиция Москвы

Отвечая на вопрос о военных в стране, президент России Владимир Путин сказал в субботу, что любые граждане России, воюющие в Ливии, не представляют интересы своего государства и не получают от него денег. Вчера в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что "ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой преступной, противозаконной авантюры мы все пожинаем до сих пор, прежде всего ливийский народ. Все усилия, которые сейчас предпринимают европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, соседи Ливии (Алжир, Египет), а также ОАЭ, Турция, Катар и Российская Федерация, мы хотим сложить воедино, чтобы все действовали в одном направлении и побуждали ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем".

Сравнивая Ливию с Сирией, Лавров напомнил, что благодаря активной помощи со стороны России в ответ на обращение законного правительства САР, страна избежала той участи, которая была уготовлена натовцами Ливии: "Около 90% территории Сирии контролирует законное правительство. Остаются очаги террористической активности, прежде всего Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Но, говоря о связи между Сирией и Ливией, к сожалению, они в значительной части перебираются в Ливию, чтобы продолжать «мутить воду» в этой стране".