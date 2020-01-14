Иран раскритиковал решение европейских стран по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Германии, Франции и Великобритании о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, - "стратегическая ошибка". Об этом информирует пресс-служба МИД исламской республики.

"Действия [европейцев] по запуску Механизма урегулирования споров юридически необоснованны и политически являются стратегической ошибкой", - сказал он на встрече с государственным министром в МИД Германии Нильсом Анненом, которая прошла в Нью-Дели, передает ТАСС.