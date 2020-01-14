В Йемене неизвестный расстрелял людей в мечети

Сегодня в провинции Абьян на юге Йемена неизвестный мужчина расстрелял молящихся в мечети Люрд. В результате инцидента погибло пять человек, еще 11 были ранены.

Пять человек погибли и 11 пострадали во вторник в результате расстрела неизвестным молящихся в мечети Люрд в провинции Абьян на юге Йемена, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных источников, среди убитых - имам мечети и отец убийцы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Согласно предварительной информации, преступник был психически невменяемым. После расстрела верующих он воспользовался паникой и убежал.