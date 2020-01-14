Бахрушинский музей впервые покажет драгоценности и наряды Галины Улановой

В Государственном центральном театральном музее имени Бахрушина в Москве с 18 января по 22 марта будет проходить выставка к 110-летию со дня рождения всемирно известной советской балерины Галины Улановой.

Посетители увидят сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фотографии и киноматериалы, а также "лебединое озеро" в миниатюре.

В Бахрушинском музее отметили, что выставка представит Уланову не только как балерину и педагога, но и "как красивую и элегантную женщину", "которую отличал изысканный вкус". В числе экспонатов - принадлежавшие ей драгоценности, одежда, сумки и обувь таких брендов, как Christian Dior, Gucci, Salvatore Ferragamo, Guy Laroche, Bruno Magli. Их выставят впервые.

Кроме того, гости выставки смогут посмотреть фильмы-балеты с участием Улановой и фрагменты документальных фильмов о ней.

Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге 26 декабря 1909 года (8 января 1910 года). В 1928 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени Вагановой) и поступила в труппу ленинградского

Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский). В 1944 году перешла в Большой театр, где периодически выступала с 1934 года. В 1960 году балерина оставила сцену и стала балетмейстером-репетитором. В 1960-1970 годах работала педагогом-репетитором в Большом театре. В числе ее учеников - Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка и другие известные артисты балета. Уланова скончалась в Москве 21 марта 1998 году.