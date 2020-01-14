На курорте "Роза Хутор" учат катанию на лыжах и сноуборде

В нынешнем зимнем сезоне, стартовавшем на сочинском курорте "Роза Хутор", здесь заработали и обучающие программы для обучения взрослых и детей, предназначенные для разных возрастов и призванные за 3-5 дней усовершенствовать навыки катания.

Роза Snow Camp позволяет и начать обучение, и отточить уже имеющуюся технику катания в ходе 4-часовых тренировок с инструктором, которые проводятся каждый день, - передает портал Юга.ру.

За короткий срок, а Роза Snow Camp открываются каждый понедельник, взрослым можно освоить "Белый кодекс" (правила поведения и безопасности на трассах), научиться пользоваться бипером и другим противолавинным оборудованием, а также узнать о закулисье горнолыжного курорта.

Роза Kids Camp действует на базе детского горнолыжного клуба "Егорка", а его программа построена так, чтобы заинтересовать детей в катании на горных лыжах, но не выматывать их, а учитывать потребности детей в смене активностей, перемежая тренировки катанием на тюбинге, занимательными квестами, мастер-классами и общением с питомцами "Хаски Хутор".

Еженедельно здесь будут проходить зрелищные показательные спуски учеников и инструкторов школы, - добавили в администрации курорта.