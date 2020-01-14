Rystad: Морской нефтегазовый бум продолжится

В этом году расходы на новые морские нефтегазовые проекты будут расти. В ушедшем году было добыто более 20 млрд баррелей нефтяного эквивалента, сообщила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy. Как отмечает Reuters в материале Offshore oil and gas boom to continue, в прошло году морские нефтяные и газовые проекты стоимостью $92 млрд получили зеленый свет. Их количество возросло почти в четыре раза по сравнению с минимумом десятилетия в 2016 году, сообщило ведущее консультационное агентство нефтяной и газовой промышленности Rystad.

Рост оффшорной деятельности был спровоцирован высокими ценами на нефть и резким сокращением расходов всей отрасли, что приводит к более высокой прибыльности проектов.

Глубоководные месторождения газа представляют собой сложные и дорогостоящие проекты, но за счет больших объемов и производственного долголетия они способны конкурировать с менее долговечным сланцевым производством, бум которого наблюдается в США.

Расходы на разработку морских месторождений в 2019 году выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом и, как ожидается, вырастут более чем на 8% в 2020 году.

Среди крупнейших проектов, утвержденных в прошлом году, было расширение нефтяных месторождений ”Марьян” и ”Берри” в Саудовской Аравии, проект по сжижению природного газа ”Зона 1” компании Anadarko в Мозамбике и проект Anchor компании Chevron в Мексиканском заливе.

Объемы нефти и газа, утвержденные для разработки в прошлом году, были самыми высокими с 2011 года, более чем удвоившись по сравнению с 2018 годом до 12,3 млрд баррелей нефти и других жидкостей и 8,3 млрд ресурсов, эквивалентных природному газу.

В прошлом году оффшорные проекты принесли почти $90 млрд долларов свободных денежных средств публично торгуемым компаниям, занимающимся разведкой и добычей. Показатель ниже, чем в 2018 году ($108 млрд), однако 2019 стал третьим самым сильным годом десятилетия по данному показателю, заявили в Rystad.

”Ситуация с денежными потоками для офшорных игроков очень устойчива. У добывающих компаний достаточно наличных денег, чтобы инвестировать в новые проекты после нескольких лет сдержанных капитальных затрат”, - сообщил руководитель отдела исследований добычи компании Rystad Эспен Эрлингсен.