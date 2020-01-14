ООН призвала соблюдать режим прекращения огня в Ливии

ООН обратилась к сторонам в Ливии с призывом продолжать придерживаться режима прекращения огня, объявленного 12 января. Об этом сообщил сегодня официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы призываем стороны продолжать придерживаться режима прекращения огня, который должен был начаться 12 января... Мы очень сильно надеемся, что берлинская конференция продемонстрирует международную поддержку продолжения межливийского диалога", - цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик также обратил внимание на необходимость прекращения иностранного вмешательства и полного соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Напомним, Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. 13 января в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось. В российской столице командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар требовал разрешения на ввод ливийской армии в Триполи и создания нового правительства, которое получило бы вотум доверия от парламента, заседающего в Тобруке, а также говорил о необходимости международного мониторинга режима прекращения огня без Турции.