Демократы проведут в Айове первые в этом году теледебаты

Шесть претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии будут участвовать в первых в 2020 году общенациональных теледебатах в университете Дрейка в Айове. Они пройдут сегодня вечером, трансляцию CNN планирует начать в 21:00 по местному времени (05:00 мск 15 января).

По решению Национального комитета Демократической партии участвовать в дебатах имеют право только те претенденты, которые смогли получить по меньшей мере 5% голосов потенциальных избирателей по итогам последних четырех общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс своих сторонников, напоминает ТАСС.

Эти требования выполнили бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс (от Вермонта), Элизабет Уоррен (от Массачусетса), Эми Клобушар (от Миннесоты), мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, а также миллиардер Том Стейер.

Своего кандидата на президентских выборах демократы назовут на национальном съезде партии, который пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября.