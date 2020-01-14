Баку принимает Неделю патриотического кино

В Баку и его поселках проходит Неделя патриотического кино. Мероприятие посвящено 30-й годовщине трагедии "20 Января". Об этом информирует Главное Управление культуры города Баку.

В ходе Недели патриотического кино демонстрируются фильмы, посвященные Национальным героям Азербайджана, а также проходят встречи зрителей с творческими коллективами, работавшими над кинолентами.

Организаторы отмечают, что реализация проекта направлена на "укрепление патриотического духа граждан, а также донесение до молодого поколения рассказов о мужестве Национальных героев Азербайджана".

В рамках мероприятия в Бинагадинском центральном Доме культуры был продемонстрирован фильм "Aprel yüksəkliyi" (режиссер Замин Мамедов), посвященный Национальному герою Азербайджана Шюкюру Гамидову, в Доме культуры поселка Мушфигабад вниманию зрителей была представлена кинолента "Nakam tale" (режиссер Талех Исмаилов), посвященная Национальному герою Азербайджана Вугару Гусейнову, в Центре культуры поселка Нардаран состоялся показ кинокартины "Mirpaşa" (режиссер Эмин Эфендиев), посвященной Национальному герою Азербайджана Хидаяту Рустамову, передает Trend.

Мероприятие подготовлено отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана и Главным Управлением культуры города Баку.