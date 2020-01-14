Израиль призвал запустить механизм автоматических санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что западным государствам необходимо немедленно запустить в ООН механизм автоматических санкций в отношении Ирана

"Мы абсолютно точно знаем, что происходит с иранской ядерной программой. Иран рассчитывает получить ядерное оружие, но я повторю: Израиль этого не допустит. Призываю лидеров всех западных стран немедленно запустить механизм автоматических санкций в ООН", - цитирует премьера ТАСС.

Напомним, 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа. В ответ на это Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.