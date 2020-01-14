Конгресс может обязать Помпео дать показания по убийству иранского генерала

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эллиот Энгел заявил, что может вызвать повесткой госсекретаря Майка Помпео для дачи показаний по решению администрации ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани.

"Если госсекретарь Помпео не собирается сотрудничать с комитетом, то мы будем очень серьезно рассматривать возможность принятия других мер в будущем, включая повестку", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа. В ответ на это Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.

На прошлой неделе представители администрации США, включая Помпео, провели в палате представителей и сенате закрытые брифинги, на которых попытались обосновать решение о ликвидации Сулеймани. Однако ответы не устроили демократов. Они решили провести дополнительные слушания, на которые пригласили госсекретаря, однако тот отказался прийти, сославшись на занятость.