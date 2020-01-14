Власти Тбилиси начали борьбу с полиэтиленовыми пакетами

В наступившем году мэрия Тбилиси начнет осуществлять контроль крупных торговых объектов на предмет использования полиэтиленовых пакетов.

Полиэтиленовые пакеты в магазинах Грузии запретили использовать с 1 апреля 2019 года. Ограничения вводились поэтапно. С 1 октября 2018 года запретили тонкие полиэтиленовые пакеты, а также импорт всех пластиковых пакетов. Однако на сегодняшний день еще остаются объекты, которые их используют.

В декабре все объекты получили предупреждение, что с 2020 года начнутся проверки. Для этого муниципальная инспекция мэрии Тбилиси закупит специальные измерители. На приобретение аппаратов будет объявлен тендер, а после того, как они будут закуплены, начнется проверка крупных торговых объектов.

Осуществлять контроль будет служба надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает Спутник-Грузия.