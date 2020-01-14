Кудрин перечислил главные риски для роста экономики России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что главными рисками для ускорения темпов роста экономики России являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан

"Сегодня наша экономика испытывает ряд вызовов или трендов, которые снижают темпы роста. Например, у нас уменьшается численность трудоспособного населения, этот фактор в ближайшие годы от 0,2 процентного пункта и больше будет вычитать из роста ВВП", - цитирует его РИА Новости.

Также Кудрин подчеркнул, что если производительность труда не будет расти при сокращении численности населения, то нарастить объемы производства не получится.

"Наши предприятия не считают, что постоянное обновление продукции является для них вопросом существования. Оказывается, 90% предприятий у нас в стране не предлагают инновационные продукты", - поведал глава Счетной палаты.

При этом он уточнил, что это вопрос жизни и смерти для предприятия - постоянно обновляться и постоянно заявлять себя в самых конкурентных отраслях.