США не удалось "продавить" Турцию по С-400

Анкара не поддается давлению Вашингтона и отказывается избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400, признала заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

По ее словам, американская сторона по-прежнему придерживается позиции о несовместимости С- 400 и американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. "К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы продолжаем переводить деятельность из Турции", - сказала она, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

Агентство поясняет, что собеседница имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.

Лорд также заявила, что США в последнее время даже не вели с Турцией диалог по данной теме.