Зеленского обвинили в сотрудничестве с Россией на Украине
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Артур Герасимов подверг резкой критике действия президента страны Владимира Зеленского, посетившего Оман.
По словам Герасимова, высока вероятность, что украинский лидер проводил тайные переговоры с Россией.
Политик пояснил, что во время пребывания Зеленского в Омане между султанатом и Россией были замечены "загадочные чартеры", пишет "Газета.ru".
"Возникает вопрос: что же это было? Очень похоже на тайные переговоры", - отметил политик.
Кроме того, представитель "Европейской солидарности" обвинил Зеленского в безответственности во время ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране.
Вестник Кавказа
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