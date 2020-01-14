Зеленского обвинили в сотрудничестве с Россией на Украине

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Артур Герасимов подверг резкой критике действия президента страны Владимира Зеленского, посетившего Оман.

По словам Герасимова, высока вероятность, что украинский лидер проводил тайные переговоры с Россией.

Политик пояснил, что во время пребывания Зеленского в Омане между султанатом и Россией были замечены "загадочные чартеры", пишет "Газета.ru".

"Возникает вопрос: что же это было? Очень похоже на тайные переговоры", - отметил политик.

Кроме того, представитель "Европейской солидарности" обвинил Зеленского в безответственности во время ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране.