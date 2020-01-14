ОПЕК+ может перенести мартовское заседание

В ОПЕК задумались о целесообразности проведения заседания ОПЕК+ в марте, поскольку к этому времени секретариат еще не будет располагать актуальными данными по добыче. Об этом сообщил анонимный источник в ОПЕК.

"К марту у нас будут только данные по добыче за январь. Проводить встречу в марте бессмысленно. Мы думаем, ее надо перенести на июнь", - цитирует его ТАСС.

Говоря о том, как быть с условиями сделки, которая истекает в конце марта, он пояснил, что "квоты могут быть продлены до июня".