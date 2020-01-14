МИД РФ раскритиковал "оптимизацию" СВПД

Россия не видит оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, комментирует МИД РФ решение, принятое Германией, Великобританией и Францией.

"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что для реализации инициативы нет никаких оснований.

Далее МИД РФ не исключил, что непродуманные действия "евротройки" приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления "ядерной сделки" в изначально согласованные рамки, к чему "евротройка" якобы стремится.