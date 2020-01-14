Зариф отказался от участия в Давосском форуме

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передумал ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщил президент ВЭФ Борг Бренде.

"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моем понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе", - цитирует его РИА Новости.

Всемирный экономический форум состоится 21-24 января.

Напомним, отношения США и Ирана сильно обострились в начале нынешнего года. 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа. В ответ на это Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.