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Карачаево-Черкесия и Ингушетия возглавили список регионов с самой высокой рождаемостью

Карачаево-Черкесия и Ингушетия возглавили список регионов с самой высокой рождаемостью

В январе-ноябре 2019 года рост рождаемости в России произошел лишь в Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин

По его словам, самый заметный прирост произошел в столице - на 4,3 тысячи детей, или на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, самое большое снижение рождаемости выявлено в Московской области - почти на 10 тысяч за 11 месяцев 2019 года, или на 13%.

Глава Минтруда также отметил, что по итогам предыдущего года суммарный коэффициент рождаемости будет примерно 1,5. Он также выразил надежду на то, что дополнительные меры, принимаемые правительством и президентом, дадут положительный эффект, передает "Российская газета".

 

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Вестник Кавказа

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