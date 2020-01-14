Ставропольской краевой библиотеке добавили "Кислорода"

В ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю.Лермонтова заработало новое арт-пространство "Кислород", - сообщили в пресс-службе библиотеки.

В арт-пространстве, разместившемся в локации в аудитории 213, будут проходить лекции, мастер-классы, концерты, театральные постановки и многое другое.

"Можно будет удобно расположиться на новых креслах-грушах, почитать книгу, послушать музыку, поработать за компьютером, посмотреть интересный фильм, поиграть в настольные игры и пообщаться в неформальной обстановке в кругу друзей", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Днем арт-пространство "Кислород" будет работать в формате бесплатного коворкинга, где будут предоставлены все условия для приятного и содержательного времяпрепровождения, а вечером там будут проходить различные встречи, показы и другие интересные события, - добавили в библиотеке.