Мкртчян продает свой детский рисунок за 140 млн рублей

Гражданин России Владимир Мкртчян выставил на продажу свой детский рисунок. Автор оценил произведение в 140 млн рублей.

Работа под названием "Красноармеец на лошади" была создана Мкртчяном в шестилетнем возрасте, отмечет телеканал "360". По словам автора, цена в 140 млн рублей – минимальна для произведения такого уровня. Реальная стоимость рисунка в два раза превышает заявленную, а уступить в цене его вынудили денежные затруднения, поведал он.

Кроме того, автор отметил, что причина столь значительной стоимости акварели в том, что она вызывает огромное количество эмоций. В этой связи Мкртчян подчеркнул, что цена работы не будет снижена ни при каких обстоятельствах.