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Кадыров подарит iPhone 11 за зоркость

Кадыров подарит iPhone 11 за зоркость

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарит iPhone 11 тому, кто окажется победителем конкурса на проверку знаний и зрения.

Об этом политик сообщил лично в соцсети, опубликовав соответствующее видео. "Кто первым ответит, что за фрукты растут на этом дереве и какой у них сорт получит в подарок iPhone 11!", - сообщил глава республики.

Напомним, что это уже не первый конкурс от Кадырова: ранее чеченский лидер предлагал отгадать фрукт, изображенный в публикации сети Instagram.

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Вестник Кавказа

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