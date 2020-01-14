Зурабишвили призвала оживить переговоры в Женеве

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости активизировать формат грузино-российского диалога в Женеве.

"У нас есть единственный путь – путь дипломатии для начала более эффективных дипломатических действий. Я не раз говорила, что мы должны оживить Женевский формат и сделать его более активным", - цитирует президента "Sputnik Грузия".

Напомним, Женевский формат был создан после августовской войны 2008 года в Южной Осетии. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, а также представители абхазской и югоосетинской сторон, ЕС, ООН и ОБСЕ. Последний раунд переговоров состоялся в начале июля.

