Кудрин рассказал, как надо бороться с бедностью

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин поделился мнением об идее уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности.

По его словам, более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи. "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", - цитирует главу Счетной палаты РИА Новости.

Кудрин отметил, что уменьшение налогового бремени для граждан с низкими зарплатами имеет "очень косвенное" отношение к борьбе с бедностью. При этом уточнил, что у самых нуждающихся людей часто нет доходов, с которых мог бы взиматься этот налог, и изменение ставки на них не повлияет. "Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать", - подытожил Кудрин.