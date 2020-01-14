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Число получивших российское гражданство украинцев увеличилось вдвое

Число получивших российское гражданство украинцев увеличилось вдвое

В 2019 году российское гражданство получило около 500 тыс жителей Украины, что почти вдвое больше показателя 2018 года. Об этом сообщила сегодня начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она напомнила, что в 2018 году гражданство РФ приобрело 270 тыс украинцев. По словам Казаковой, прирост обеспечен не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, "конечно, большинство".

По ее словам, на динамику получения гражданства, в том числе, повлияло упрощение самой процедуры и возможность получения вида на жительство.

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