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Нурмагомедов может прийти в каждый дом

Нурмагомедов может прийти в каждый дом

Поклонники чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова получили возможность приобрести маленькие копии российского бойца.

Первая копия уже вручена бойцу. Сообщается, что размеры изготовленной из олова фигурки совсем невелики. "Коллекционные статуэтки Хабиба призваны увековечить первого российского чемпиона UFC. Серия посвящена победе Нурмагомедова над своим самым принципиальным соперником – Конором Макгрегором", - цитирует "КП Северный Кавказ"   представителя компании, занимающейся выпуском и реализацией фигурок.

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Вестник Кавказа

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