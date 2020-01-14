Йозеф Брамл: "Иранцы серьезно просчитались"

Отношения между США и Ираном обострились в начале этого года после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, на что КСИР ответил ударами по базам США в Ираке, в результате которых никто не пострадал. Сайт web.de публикует интервью со специализирующимся на американской политике экспертом Германского общества внешней политики DGAP Йозефом Брамлом.

- Последние события в отношениях между Вашингтоном и Тегераном в целом были оценены как деэскалация. В результате иранского "удара мести" не оказалось жертв среди американцев, а Дональд Трамп дистанцировался от идеи ударов по иранским культурным объектам. Насколько опасной остается ситуация?

- Ситуация между США и Ираном, кажется, вновь разрядилась. Фокус внимания вновь смещается на главное "яблоко раздора" - атомную сделку, которая, с американской точки, зрения уже давно не действует. После того, как Трамп ее разорвал, осталось лишь две возможности: либо США и Израиль смирятся с возможностью создания Ираном атомной бомбы, либо они начнут наносить превентивные удары по Ирану. С точки зрения США, у иранцев вновь появился шанс изменить свое поведение, то есть, прекратить все действия, которые угрожают Израилю, остановить обогащение урана и другую активность в сфере ядерного оружия, а также прекратить вести "игры" в регионе. Если иранцы продолжат прежний курс, то это будет игра с огнем. Ирану ни в коем случае нельзя вновь ошибиться, решив, что Трамп по внутриполитическим причинам не рискнет начать военную кампанию. То есть, либо Иран прекращает обогащение урана и свои региональные "игры", либо дело дойдет до обострения войны. Ведь война, как таковая, в той или иной форме, ведется уже давно.

- Мяч сейчас на иранской стороне?

- Да, правительство США целенаправленным убийством Сулеймани ясно продемонстрировало Ирану, что его прежняя оценка американской стратегии по Ирану была ошибочной. Иранцы полагали, что по причине американской слабости и предстоящего вывода войск, они могут развернуться в военном отношении в регионе. Иранские стратеги вроде генерала Сулеймани думали, что уход США из региона станет лишь вопросом времени, и Тегеран сможет бросить вызов своему заклятому противнику - Израилю. Но иранское командование сильно просчиталось, и сейчас должно срочно пересмотреть свою позицию. Чтобы не подвергать опасности собственный режим, иранское руководство должно заключить мир не только с США, но и с Израилем.

- Часто говорят, что Трамп действует импульсивно. Есть ли стратегия в политике Трампа по отношению к Ирану?

- Стратегия есть, и она проста. Израиль и США разделяют общую позицию о том, что атомная сделка не устраняет иранскую угрозу. Согласно этой позиции, решение Трампа о разрыве ядерной сделки и оказании дополнительного давления на Иран было вполне логичным. Европейцы не разделяют эту позицию США. Они считают, что сделка ограничивала усилия Ирана по созданию ядерного оружия. Также европейцев поставили перед свершившимся фактом, и Европа не смогла противопоставить ничего серьезного геополитическому давлению США. Американцы призвали европейские фирмы прекратить коммерческие отношения с Ираном, если они не желают рисковать доступом к американскому рынку или же возможностью совершать сделки в долларовой валюте. Хотя европейцы создали механизм Instex, который призван обеспечить возможность ведения торговли с Ираном, но этот механизм не убедил иранцев. Иранский режим более не видит для себя мотивации оставаться в сделке.

- Трамп призвал Германию, Францию, Великобританию, Россию и Китай отказаться от ядерной сделки с Ираном, и осознать опасность иранского режима. Как следует позиционировать себя Германии?

- Немецким дипломатам следует принять к сведению, что ядерная сделка, несмотря на все дипломатические усилия по ее спасению, отныне имеет нулевую значимость. Старая индейская пословица гласит: "Если лошадь мертва, то слезай с нее". Американцы называют словосочетанием "Middle East" регион, который мы называем "Ближним Востоком" - так как для нас он на самом деле ближе. Когда американцы сбрасывают на него бомбы, то им приходится сталкиваться с куда меньшими последствиями, чем европейскому континенту. Европейские союзники НАТО должны всерьез воспринимать требования Трампа и делать больше для своей безопасности, в том числе, и на Ближнем Востоке.

- Внешнеполитический кризис отвлек внимание от внутриполитических тем США. Между тем, там процесс импичмента стоит первым на повестке дня. Можно ли говорить, что Трамп таким образом рассчитывает отвлечь внимание от процесса импичмента?

- Это не было основной причиной. Здесь, скорее, ошиблись иранцы, полагая, что могут развернуться в регионе из-за внутриполитических проблем Трампа. Иранское руководство должно было понимать, что Трамп ответит, если дать ему повод нанести удар - и иранцы были на пути к этому. Трамп будет использовать внешнеполитические угрозы для объединения правительства вокруг себя. Даже демократам в Конгрессе будет сложно противостоять в таком случае воле верховного главнокомандующего. Они будут вынуждены сплотиться вокруг него, а критика и контроль в такой ситуации будут восприниматься плохо. Бесспорно, эти события также сменили повестку и фокус внимания. Итальянский теоретик власти Макиавелии определенно посоветовал бы Трампу найти какую-нибудь стычку, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

- Какую роль в процессе играет госсекретарь Майк Помпео?

- Помпео считается хардлайнером в иранском вопросе.

- Как могут отразиться военные действия на шансах Трампа на переизбрание?

- У "президента войны" на руках лучшие карты, чтобы выиграть выборы. Это относится и к президентским выборам, а также выборам в Конгресс в этому году. За Трампом стоят не только христианские правые избиратели, он сплачивает вокруг себя еврейских избирателей. При этом особенно важную роль играет "смешанный штат" Флорида. Трамп посылает месседж своим избирателям: "Кто выступает на стороне Израиля, выступает на моей стороне, потому что я защищаю Израиль от Ирана, который хочет стереть эту страну с лица земли". Речь идет не только о еврейских избирателях, но также и о евангелистах, одной из центральных электоральных групп республиканцев, которые в ожидании "спасения" питают большой интерес к Израилю.

- Разве Трамп не давал предвыборное обещание отозвать войска из кризисных регионов?

- Да, это верно. И он частично это обещание выполнил. Американцы отозвали много наземных войск, в том числе и с той целью, чтобы снизить степень собственной ответственности в случае военной конфронтации. После возможных превентивных ударов США сегодня имеют меньше целей в регионе для ответных ударов Ирана.

- Многие демократы скептично относятся к данным американской разведки...

- Если иранцы дадут явный повод для войны или же продолжат работать над созданием ядерного оружия, то и в лагере демократов дебаты очень быстро изменятся и примут куда более "патриотические" оттенки. Потому что в этом случае демократы должны будут встать на защиту Израиля - не в последнюю очередь, чтобы убедить своих избирателей. Нападение на американское посольство может точно также быстро привести к эскалации и внутриполитической поддержке для военной операции США.