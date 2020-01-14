Иран нацелился на укрепление отношений с Сирией

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика намерена развивать отношения с Сирией. Об этом он сказал на встрече с сирийским премьер-министром Имадом Хамисом.

"Намерение Ирана заключается в более серьёзном, чем когда-либо, развитии и укреплении отношений между Тегераном и Дамаском", - говорится в сообщении на сайте иранского президента.

Также президент Ирана упомянул гибель генерала Касема Сулеймани, подчеркнув, что его смерть стала утратой не только для республики, но и для всего региона.

Помимо этого, Рухани отметил необходимость продолжения сотрудничества Ирана и Сирии до тех пор, пока война в САР не будет окончена и сирийские беженцы не смогут вернуться домой, передает RT.

Напомним, командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа.