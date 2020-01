Живые роботы появились в США

Американские ученые проинформировали научную общественность о создании первых в мире биороботов, которые полностью собраны из живых клеток.

По словам авторов, это новый класс программируемых живых существ.

Исследование описано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, сообщается, что ученые из Вермонтского и Тафтского университетов с помощью суперкомпьютерного моделирования научились собирать из стволовых клеток африканской водной лягушки семейства шпорцевых Xenopus laevis микроскопических биороботов. Роботы могут самостоятельно двигаться, выполнять элементарные задачи и даже залечивать свои повреждения. "Это новые живые машины. Они не являются ни традиционными роботами, ни известным видом животных. Это новый класс живых программируемых организмов, созданных человеком", - прокомментировали авторы изобретения.

Отмечается, что новые существа получили названия реконфигурируемых организмов или ксеноботов (производное от слова "бот" и латинского названия лягушки).