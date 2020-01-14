Украина потребовала от Ирана извинений и компенсаций за сбитый самолет

Верховная Рада Украины приняла заявление с требованием официальных извинений от Ирана за уничтожение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины". Кроме того, в документе содержатся требования о возвращении тел погибших и выплаты компенсаций.

"За" проголосовали 368 депутатов из 226 необходимых. "Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат", - цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что документ не несет практических последствий, а имеет исключительно декларативный характер.