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Ночное ДТП в Ингушетии унесло жизнь полицейского

Ночное ДТП в Ингушетии унесло жизнь полицейского

В ночь с 13 на 14 января на федеральной трассе "Кавказ" в Назрани произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский. 

Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов на автомобиле BMW-520 не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в придорожное дерево.

Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию в Назрани, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online".

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