Ночное ДТП в Ингушетии унесло жизнь полицейского
В ночь с 13 на 14 января на федеральной трассе "Кавказ" в Назрани произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.
Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов на автомобиле BMW-520 не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в придорожное дерево.
Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию в Назрани, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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