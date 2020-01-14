Глава села в Дагестане уволился из-за отсутствия воды

В Дагестане после скандала с отсутствием водоснабжения из-за промерзших труб уволился глава села Хурахи Хунзахского района Саид Магомедкамилов.

По его словам, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Свой уход Магомедкамилов связал с отсутствием воды. При этом он не стал называть причины увольнения.

Жители села Хурахи сидят без воды больше недели. Власти организовали подвоз воды, некоторые сами ездят за водой в соседний населенный пункт.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации аварии на водопроводе. Закрыть разрыв на трубе пока мешают погодные условия, передает "Регион Online".