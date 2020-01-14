Выросло число отравившихся водой из канализации в Кизляре

Более 30 человек, в числе которых 10 детей, были доставлены в больницу Кизляра. Медики поставили им диагноз – "острая кишечная инфекция". Об этом информирует минздрав региона.

"Пациентов в тяжелом состоянии нет", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что сразу после случившегося по поручению министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова была организована работа инфекционного штаба: произведены подворовые обходы. В результате данных мер, у некоторых жителей города выявлена легкая форма заболевания, от госпитализации они отказались.

В Минздраве напомнили, что ситуация находится на контроле руководства республики и призвали жителей кипятить воду для питья и соблюдать требования личной гигиены, передает РИА Новости.