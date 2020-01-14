Австрия назвала условие сохранение СВПД

Готовность к диалогу участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе – главное условие сохранения сделки. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Ранее сообщалось о том, что Германия, Франция и Великобритания сегодня объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

"Запущенный механизм разрешения споров в рамках СВПД требует готовности сторон к диалогу. Это является условием сохранения соглашения и представляет для нас наивысший приоритет", - цитирует Шалленберга РИА Новости.