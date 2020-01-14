Иран отреагировал на запуск механизма разрешения споров по СВПД

В министерстве иностранных дел Ирана прокомментировали запуск механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В первую очередь в ведомстве отметили, что действия европейской тройки (Германия, Франция, Великобритания - прим. ред.) являются слабыми.

"Механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки был запущен Ираном, когда министр иностранных дел ИРИ больше года назад направил официальные письма координатору совместной комиссии, поэтому сейчас ни сточки зрения процесса, ни с практической точки зрения ничего нового не произошло", - цитирует представителя иранского МИД Аббаса Мусави РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу,