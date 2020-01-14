Магомед Исмаилов пригрозил Александру Емельяненко убийством

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик о подготовке к поединку с Александром Емельяненко.

В первую очередь он подчеркнул, что большой вес не станет для него проблемой в бою. "Все кто думают, что с большим весом я потеряю в скорости)) Хочу сказать вам I don’t give a shit ))) Поприветствуйте пожалуйста мои 100 кг, чувствую себя бомбово ))", - сказал он.

"Лучшее, что может сделать А.Емельяненко, это подойти к бою в своей лучшей форме!) В ином случае все увидят убийство!)", - отметил Исмаилов.

"А когда у меня появится возможность и время(которое использует рефери, что бы подбежать ко мне и оттащить)я не нанесу этот добивающий прощальный удар... хотя, в этот момент "я за себя не ручаюсь", - заключил боец.

Напомним, бой между Магомедом Исмаиловым Александром Емельяненко состоится 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. Он пройдет на "ВТБ Арене" в Москве.