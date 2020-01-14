Беспутин высказался об отношениях Украины и России

Российский боксер Александр Беспутин прокомментировал отношения России и Украины.

"Мне горестно, что два братских народа враждуют", - сказал обладатель регулярного пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

В то же время, по словам российского бойца, с украинскими друзьями он политику не обсуждает.

Данное заявление россиянин сделал, говоря об отношениях с украинскими коллегами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Спортсмены давно дружат и являются клиентами одного менеджера.