Российские самолеты продолжат летать над Ираном
Росавиация проинформировала о том, что отечественные авиакомпании продолжат летать над воздушным пространством Ирана.
Сообщается, что маршруты полетов будут скорректированы.
В компании подчеркнули, что никаких проблем в работе служб иранского воздушного движения нет. "Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией", - цитирует заявление РИА Новости.
Вестник Кавказа
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