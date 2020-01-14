Российские самолеты продолжат летать над Ираном

Росавиация проинформировала о том, что отечественные авиакомпании продолжат летать над воздушным пространством Ирана.

Сообщается, что маршруты полетов будут скорректированы.

В компании подчеркнули, что никаких проблем в работе служб иранского воздушного движения нет. "Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией", - цитирует заявление РИА Новости.