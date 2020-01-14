"Дакар" покорился российским грузовикам

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап, проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.

Как передает ТАСС, протяженность спецучастка между городами Вада-аль-Давасир и Харад составила 410 км. Россияне преодолели это расстояние за 3 часа 33 минуты 42 секунды.

Команда Кагинова возглавляет общий зачет грузовиков, преодолев дистанцию девяти этапов за 38 часов 5 минут 25 секунд.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" равна 7,8 тыс км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки.