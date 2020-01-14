Экс-главу полиции Армении допросили в Специальной следственной службе

Бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян сегодня побывал в Специальной следственной службе.

Гаспаряна вызвали на допрос как свидетеля, рассказал его адвокат Тигран Атанесян, не уточнив при этом в рамках какого уголовного дела. Атанесян лишь отметил, что допрос был недолгим, пишет Sputnik Армения.

В сентябре прошлого года экс-главе полиции предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением, превышении власти, а также в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.